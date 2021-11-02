Bucaspor sıkıntılı

TFF İkinici Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Şanlıurfaspor'a 2-1 mağlup olan Bucaspor 1928, zirvenin uzağında kaldı. Geçen hafta da evinde Teco Karacabey Belediyespor'a 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler üst üste ikinci yenilgisini alarak taraftarını üzdü. Bir türlü beklenen çıkışı yakalayamayan İzmir ekibinde 2. hafta göreve başlayan teknik direktör Tolga Doğantez eleştirilerin odağı oldu. Bucasporlu taraftarlar sosyal medya üzerinden Doğantez'e sert tepki gösterdi. Doğantez'li Bucaspor 1928 bu süreçte Akhisarspor'u 2-0 yendi, Pendikspor'a 1-0 yenildi. Uşakspor'u 2-1 dize getiren İzmir ekibi, Kırşehir Belediye'ye 1-0 mağlup oldu.

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ARDINDAN Nazilli Belediyespor'a boyun eğen sarı-lacivertliler, Ankara Demirspor'u 2-1, sonra da Eskişehirspor'u 4-0 mağlup etti. Fırtına üst üste oynadığı son iki maçta da Karacabey'e 3-2, Şanlıurfaspor'a da 2-1'lik skorlarla boyun eğdi.