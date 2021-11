Yat yarışlarında zafer Wings of Oz’un

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. Uluslararası Yat Yarışları, İstanbul etabının üçüncü ve son gününde gerçekleştirilen Barbaros Hayreddin Paşa Kupası'yla tamamlandı ve organizasyonda Muğla ve İstanbul etaplarının ardından birinciliği, Tora Sebahattin Kutoğlu yönetimindeki Wings of Oz elde etti. Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda sınıflarına göre birinci olan ekipler şöyle: IRC O: Levent Peynirci (Enka Cheese), IRC 1: Ali Tezdiker (Borusan Racing Evolution), IRC 2: Tora Sebahattin Kutoğlu (Wings of Oz), IRC 3: Kaan Parlas (Cygnus), IRC 4: Ahmet Murat Tan (Çiğlı Belediyesi- Bear Sailing), Gezgin A: Yusuf Erce Demirtaş (Sağkal Derneği-Vamos), Gezgin B: Atilla Gökova (Atiye), Gezgin C: Hasan Oğuz Genç (Sarı- 1 Piri Reis Üniversitesi), SB Genel: Saruhan Çınay (HSSK-Quick Sigorta Nimbus), SB Grup: Mehmet Dinçay (KS Global Lojistik).