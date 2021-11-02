Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur şöleni!

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi, bugün gerçekleştirilecek. Saat 15.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. 4. eleme turunda Hatay, Alanya, Ç.Rize, Gaziantep FK, Göztepe, Konya, Kasımpaşa, Başakşehir, Y.Malatya, Karagümrük ve 3. eleme turunu bay geçen Giresun ile tur atlayan 43 ekip olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakaları; 30 Kasım, 1-2 Aralık tarihlerinde yapılacak.