3. Lig 3. Grup'ta 10 maçta 25 puan toplayarak liderliğini sürdüren Fethiyespor'da teknik patron Selahaddin Dinçel'in takımına ve şehre inancı tam. Büyükçekmece Tepecik karşısında kazanmayı bildiklerini ve en yakın rakiplerinin 5 puan önünde hedefe emin adımlarla ilerlediklerini belirten Dinçel, "Hem zirvede olalım hem bol gol atalım. Hem de sezon sonu istediğimiz hedefe ulaşalım" dedi.

"BU ŞEHRE ÇOK YAKIŞIR"

BU başarı bize mutluluk ve gurur veriyor" diyen ve Fethiyespor'un 2. Lig hedefine mutlaka ulaşacağını belirten teknik patron Selahaddin Dinçel, şöyle devam etti: "İyi bir kadroya sahibiz. Bu ligi de yakından tanıyoruz. 3. Lig'in en güçlü grubundayız. Şampiyonluk hedefi için kurulmuş 8-9 rakibimiz var. Lige kötü bir giriş yapsak da son haftalarda müthiş bir ivme yakaladık. Zirvede olmak güzel. Ama bunun kalıcı olması için çok çalışmalıyız. Sezon sonunu mutlu bitirmek önemli. Bu şehir 2. Lig'i hak ediyor. İyi yoldayız. şampiyonluk için kenetlendik. İnşallah hedefe ulaşacağız. O sene bu sene."

BAŞARISININ SIRRI AİLESİ!

FETHİYESPOR teknik direktörü Selahaddin Dinçel'in başarısında ona destek veren eşi ve çocuklarının katkısı oldukça yüksek. Fethiyespor'un 2-1 kazandığı Büyükçekmece Tepecikspor maçının ardından eşi ve çocuklarıyla galibiyet sevinci yaşayan Dinçel, "Artık eşim ve çocuklarım da yanımda. Fethiyespor'u bir üst lige çıkarmak için son maça kadar en iyi mücadeleyi yapacağız" ifadelerini kullandı. Eşi Hülya Dinçel, kızı Hira Nur ve oğlu Alperen'in en büyük destekçileri olduğunu vurgulayan Dinçel, "Ailemin yanımda olması bana güç veriyor. Fethiyespor'u bir üst lige taşımak için hazırım" dedi.

■ ERDOĞAN CANKUŞ