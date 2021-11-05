Aydın BŞB’den Norveç zaferi

VOLEYBOLDA Balkan Kupası'nı kazanarak CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde eden Misli. com Sultanlar Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, organizasyondaki ilk sınavında Norveç ekibi BK Tromso'yu eledi. Norveç'te oynanan ilk maçta rakibini 25-13, 25-15 ve 25-15'lik setlerle 3-0 yenen Aydın'ın Sultanları rövanş mücadelesinde de rakibine set vermedi. İkinci maçta da baştan sona üstün bir oyun sergileyen mavi-beyazlılar, Macar smaçör Szakmary'nin etkili performansıyla rövvanşı da 3-0 kazandı. Setleri 25-18, 25-15 ve 25-11 alan ve yine 3-0 galip gelen Aydın BŞB, CEV Challenge Kupası'nda son 32 takım arasına adını yazdırdı.

RAKİP OK GACKO

CEV Challenge Kupası'nda son 32 takım arasına adını yazdıran Aydın BŞB, Bosna Hersek temsilcisi OK Gacko'yla eşleşti. İlk karşılaşma 16 Kasım'da Aydın'da, rövanş maçı ise 23 Kasım'da Bosna Hersek'te oynanacak.

BÜYÜKELÇİLİK TEBRİK ETTİ

Aydın BŞB'nin, Norveç'teki zaferinin ardından Oslo Büyükelçiliği sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı. Mesajda; "Avrupa Challenge Cup'ta Norveçli rakibi BK Tromsu'yu iki maçta da 3-0 mağlup eden Aydın BŞB'yi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

■ KAZIM YÖRÜKÇE