Manisa FK ilk peşinde

Spor Toto 1. Lig'de sezona 3'te 3 yaparak başladıktan sonra tepetaklak olan ve düşme potasına kadar gerileyen Manisa Futbol Kulübü, zorlu Samsunspor deplasmanında ilk peşinde olacak. Üst üste 7 maç kaybeden ve son olarak sahasında Boluspor'la 2-2 berabere kalıp puan hasretine son veren siyah-beyazlılar, zinciri kırıp 3 puanla tanışmanın planlarını yapıyor. Samsunspor'la 3. kez rakip olacak Manisa FK, daha önceki iki maçında 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadığı Karedeniz ekibini gözüne kestirdi.

TURGAY ALTAY BEYİN YIKIYOR

Ankaragücü maçıyla birlikte Manisa FK'da dümene geçen teknik direktör Turgay Altay da siyah-beyazlı ekibin başında ilki başarmak istiyor. Altay yönetiminde Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 mağlup olup, sahasında Boluspor'la 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, henüz galibiyet elde edemedi. Antrenmanlarda futbolcularından maçamotive olmalarını isteyen Altay, rakibin artılarını ve eksilerini anlatıyor. Manisa FK'da, affedilen Kubilay Aktaş, Anıl Koç, Andre Sousa, Sadi Karaduman ve Kemal Rüzgar kadroya alınacak.