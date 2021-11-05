Pamukkale’den karatede 2 bronz

PAMUKKALE Belediyespor'un sporcuları katıldıkları organizasyonlardan madalyayla dönmeye devam ediyor. Karate branşında boy gösteren sporcular Uşak'ın ev sahipliğinde yapılan "İller Arası Cumhuriyet Bayramı Karate Turnuvası'nda iki madalya kazandı.

18 şehir, 34 kulüpten 650 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Pamukkale Belediyesporlu Aleyna Doruk genç kadınlar kumite 53 kiloda, Batuhan Doruk ümit erkekler kumite +70 kiloda 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Gençler 68 kiloda Talat Ayberk Uçar ise 5. sırada tamamladı.

İKİ İSME MİLLİ DAVET

Yeni sezon tüm hızıyla hazırlıklarına devam eden Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın iki sporcusu milli takım daveti aldı. Mavi-beyazlı takımın bayan sporcuları Meryem Tan ve Ceyda Akyüz, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Tekerlekli Sandalye Basketbol A Kadınlar Milli Takımı kampına katıldı.

■ SEBAHATTİN ALP