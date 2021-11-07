KSK doludizgin

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki Ege derbisini kazanan Pınar Karşıyaka oldu. Liderlik koltuğunda oturan Pınar Karşıyaka, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 81-73 yenerek son 4 maçını kazanmayı başardı. Maçın ilk çeyreği başabaş bir mücadele sahne olurken, periyot Pınar Karşıyaka'nın 19-18 üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci periyotta hücumda etkili olan yeşil-kırmızılılar soyunma odasına 10 sayı farkla, 46-36 galip girdi. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, üçüncü çeyrekte toparlandı. Denizli ekibi etkili bir savunma yaptı ve aradaki farkı kapatarak son bölüme 60-59 geride girdi.

BLACKMON YILDIZLAŞTI

Ancak son periyotta rakibine fırsat tanımayan lider Pınar Karşıyaka, salondan 81-73 galip ayrılmasını bilerek liderliğini korudu. Pınar Karşıyaka'da Blackmon attığı 24 sayı ile yıldızlaştı. Denizli Basket bu sonuçla 7. maçında 5. mağlubiyetini almış oldu.