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KSK doludizgin

Son 3 maçını kayıpsız geçen lider Pınar Karşıyaka, Ege derbisini de kazandı

KSK doludizgin

7.11.2021

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki Ege derbisini kazanan Pınar Karşıyaka oldu. Liderlik koltuğunda oturan Pınar Karşıyaka, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 81-73 yenerek son 4 maçını kazanmayı başardı. Maçın ilk çeyreği başabaş bir mücadele sahne olurken, periyot Pınar Karşıyaka'nın 19-18 üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci periyotta hücumda etkili olan yeşil-kırmızılılar soyunma odasına 10 sayı farkla, 46-36 galip girdi. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, üçüncü çeyrekte toparlandı. Denizli ekibi etkili bir savunma yaptı ve aradaki farkı kapatarak son bölüme 60-59 geride girdi.

BLACKMON YILDIZLAŞTI
Ancak son periyotta rakibine fırsat tanımayan lider Pınar Karşıyaka, salondan 81-73 galip ayrılmasını bilerek liderliğini korudu. Pınar Karşıyaka'da Blackmon attığı 24 sayı ile yıldızlaştı. Denizli Basket bu sonuçla 7. maçında 5. mağlubiyetini almış oldu.

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