Arkas düşüşte

AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 4'te 4 ile başladıktan sonra düşüşe geçen Arkas Spor, önceki gün Bursa Büyükşehir Belediye Spor'a da mağlup olarak üst üste 3. yenilgisini aldı. İlk haftada Afyon Belediyespor'u 3-0 mağlup ettikten sonra sırasıyla Tokat Belediye, Bingöl Solhan Spor ve İzmir derbisinde Altekma'yı rakibine set vermeden aynı skorlarla geçen Arkas Spor'un düşüşü Galatasaray mücadelesiyle başladı. Rakibine 3-2'lik skorla yenilen İzmir ekibi daha sonra Ziraat Bankkart'a ve Bursa Büyükşehir Belediye Spor'a 3-1'lik skorlarla yenildi, büyük hayal kırıklığı yaşattı.