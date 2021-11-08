Bal - Kes ağır yaralı

Spor Toto 1. Lig'in son sırasına demir atan Balıkesirspor, 12. haftada evinde Adanaspor'a 2-1 yenilip, ağır yara aldı. 2. dakikada Ozegovic soldan etkili geldi, pasında Samet Ali kontrol edip çıkarttı, Bruns'un şutu auta gitti. 9'da Fıratcan sağdan ortaladı Ozegovic'in kafa vuruşu dışarı çıktı. 26'da Abdulkadir'in aşırttığı topta İbrahim Halil'in kafa vuruşu kaleci Karacic'te kaldı. 29'da Samet Ali'nin şutunu kaleci Atilla çıkardı. 38'de Adanaspor'un kazandığı serbest vuruşu Celil mükemmel kullandı, kaleci Atilla'yı avladı: 0-1. Maçta ilk devre Adana'nın 1-0'lık üstünlüğüyle kapandı. 52. dakikada gelişen Balıkesir atağında Erdem'in sağ kanattan getirdiği topa Bezjak'ın şutunu Adana defansı kornere atarak, tehlikeyi önledi.

SAMED ALİ YIKTI

61'de kazanılan serbest vuruşu Adanaspor'da Celil kullandı, ceza sahası içinde Samed Ali kafayı vurdu. 0-2. 84'te gelişen Cemal'in pasında Bezjak kaleci Karacic'in yanından topu ağlarla buluşturdu: 1-2. Balıkesirspor 2-1 kaybetti, üst üste 6. mağlubiyetini aldı.

KAMAK'TAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Balıkesirspor Teknik Direktörü İsmet Kamak, geçen hafta oynanan Erzurumspor BŞB maçı kadrosunda 3 değişiklik yaparak takımını Adanaspor karşısında sahaya sürdü. Kamak, Cedrid Bosse Kore, Foxi Kethevoama ve Mahatma Otoo'yu yedek kulübesine çeken Kamak, Erdem Gökçe, sakatlıkları geçen Cumali Bişi ve Oltion Bilalli'ye ilk 11'de şans verdi. Bal-Kes'te, Anıl Taşdemir ve Muhammed Ali Doğan'ı kadroya aldı. Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, yıllarda formasını giydiği Balıkesirspor'a rakip oldu



MİNİ YORUM - ÜMİT YÖNEY

BALIKESİRSPOR DÜŞTÜ DÜŞÜYOR

BİR türlü toparlanamayan, son 5 maçını puansız kapatan Balıkesirspor için çok kritik bir randevuydu Adanaspor karşılaşması. Kaybederse dibe çökecek, kazanırsa ümitlenecekti. Böyle bir kritik maçta ilk 45 dakikada bir tane gol pozisyonuna giremiyorsunuz, bunun aksine kalenizi de savunamıyorsunuz. Adanaspor maçın 1. dakikasından itibaren Balıkesir kalesini ablukaya alıp yüklenmeye başladı. Üst üste kaçan fırsatların ardından kazanılan serbest vuruşta Celil'in harika golüyle Adanaspor skor tabelasında da üstünlüğü yakaladı. İkinci devreye teknik direktör İsmet Kamak değişikliklerle başladı. Abdulkadir Özgen'in yerine Anıl Taşdemir, Doğa İşeri'nin yerine Jemal Kizilatesh girdi. Ancak Bal-Kes için sahada hiçbir şey değişmedi. Samed Ali'nin golü Balıkesir'in gardını düşürdü. 84. dakikaya kadar hücumda varlık gösteremeyen Bal- Kes Slovenyalı Bezjak'la golü bulunca ümitlendi. Ama sonrası gelmedi. Üst üste 6. yenilgi taraftarın öfkesini artırdı. Maç sonu 'Yönetim istifa', 'İsmet Kamak istifa' sesleri yüksel