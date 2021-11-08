‘Özkahya bıraktı’ iddiası

GAZİANTEP FK-Kasımpaşa mücadeledesini açıkladığı uzatma dakikasından 5 dakika önce bitiren Halis Özkahya, yaptığı hata sonrası ciddi hayal kırıklığı yaşamıştı. Özkahya'nın soyunma odasına giderken moralsiz olduğu gözlenmişti. Skandal olayın sıcaklığı geçmeden, Halis Özkahya'dan flaş bir karar geldi. 41 yaşındaki Özkahya, hakemliği bırakma kararı aldı. FIFA kokartı bulunan 41 yaşındaki Halis Özkahya, 24 yıldır Hakemlik yapıyordu. Halis Özkahya'nın TFF'ye hakemliği bırakma yazısını gönderdiği, son kararın ise TFF'de olduğu belirtiliyor. Halis Özkahya, gösterdiği uzatma süresi dolmadan maç bitirme hadisesine 2017'de de imza atmıştı. 3 Aralık 2017'de Başakşehir ile Osmanlıspor arasında oynanan karşılaşmanın sonuna 4 dakkia daha ilave eden Halis Özkahya maçı 90+3 dolunca bitirmişti.