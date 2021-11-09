Ege’ye kabus çöktü

Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden Ege ekipleri için 2021-2022 kabus oldu. Türkiye'nin en üst kademesindeki iki ligde yer alan 7 Ege ekibi performanslarıyla hayal kırıklığı yaşattı. Süper Lig'de 5. sezonunu geçiren Göztepe, 9 puanla 19. sırada düşme hattında yer aldı. Süper Lig'de ilk 7 haftada 15 puanla 3. sırada yer alan Altay son 5 maçta çöktü. Siyah-beyazlılar 5 maçta 4 yenilgi, 1 beraberlik alırken sadece 1 puan alarak bu süreçte en az puan toplayan takım oldu.

TFF 1. Lig'de de alttan son üç sırayı Balıkesirspor (6), Altınordu (10) ve Manisa FK (10) oluştururken 15. sıradaki Menemenspor (11) ve 14. sıradaki Denizlispor (11) da düşme korkusunu yakından hissetmeye başladı. Tehlike hattındaki Bal-Kes 6 hafta, Altınordu 4 hafta, Manisa FK ise 9 haftadır galibiyet alamadı, dibe vurdu.

2. LİG VE 3. LİG'DE DE AYNI TABLO

Türkiye'nin alt lig kategorilerinde de Egeliler için benzer tablolar dikkat çekiyor. 2. Lig Beyaz Grup'ta Uşakspor 11 puanla 15. sırada tehlike bölgesinin hemen 1 puan üzerinde yer alıyor. 2. Lig Kırmızı Grup'ta Turgutluspor 10 puanla averaj farkıyla ateş hattının dışında konumlanıyor. 3. Lig 1. Grup'ta Bergama Bld (10) düşme hattından kurtulamazken 3. Lig 2. Grup'ta çok kötü bir sezon geçiren Kızılcabölükspor ise sadece 4 puan toplayarak son sıraya çakıldı. Şampiyonluk ümidiyle sezona başladığı 3. Lig 3. Grup'ta ise İzmir ekibi Karşıyaka 12 puanda yer aldı. Yeşil-kırmızılıların düşme hattıyla arasında ise sadece iki puan kaldı.

YÜZÜMÜZÜ ONLAR GÜLDÜRÜYOR

İkinci ve Üçüncü Ligler'de mücadele eden bazı Ege ekipleri de başarılı bir sezon geçirerek nazar boncuğu oldu. 3. Lig 3. Grup'ta Fethiye, 25 puanla en yakın rakibinin 3 puan önünde liderliğini sürdürüyor. 2. Lig Beyaz Grup'ta ise Nazilli Belediye 15 puanla 6. sırada averajla Play-Off'u kovalıyor. 2. Lig Kırmızı Grup'ta ise 8. sıradaki 20 puanlı Soma ve hemen altındaki 19 puanlı Bodrumspor ilk 5 mücadelesi veriyor. 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kuşadasıspor ise 17 puan toplayarak 6. sırada konumlandı. Aydın temsilcisi 5. sıradaki rakibi Yeşilyurt Belediyespor'un sadece 1 puan gerisinde yer alıyor.

■ BURAK HAKERLER