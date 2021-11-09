Kuntz’tan özgüven teşhisi

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki son iki maçında 13 Kasım'da Cebelitarık ve 16 Kasım'da deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak A Millî Takımımızın teknik direktörü Stefan Kuntz önemli açıklamalarda bulundu. A Milli Takım'da ana sorunun öz güven olduğunu belirten Alman teknik adam, "Milli Takım'da özgüven çok önemli, takım ruhu üzerine çalışıyoruz. Cebelitarık maçında öncelikli hedefimiz galibiyet olacak. Atabileceğimiz kadar gol atmak istiyoruz. Eski maçları izledim, kendi analizimi yaptım. Çıkardığım şey, takımda öz güven ve mental güç yeterli değilmiş" dedi.

FERDİ KADIOĞLU MART'A KALDI

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu ile ilgili de açıklama yapan Kuntz, "Ferdi ile toplantı yaptım ve kendisine planlarımı anlattım. Mili Takım'da oynatmak istediğim oyun anlayışından bahsettim. İyi bir sohbet oldu ve verimli geçti. Biraz daha süreye ihtiyacını olduğunu, kasım ayı için değil ama mart ayında kadar vereceğini söyledi" ifadelerini kullandı.