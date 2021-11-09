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Haberler Spor Petkimspor’u eksikler yaktı

Petkimspor’u eksikler yaktı

Petkimspor’u eksikler yaktı

9.11.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde evinde Darüşşafaka'ya da 76-57 yenilerek 7 maçta tek galibiyetle son sırada kalan Aliağa Petkimspor, eksik oyuncularının çokluğunda güçlü rakibine direnemedi. Apandisit ameliyatı olan Browne'ın 3 maçtır forma giyemediği Petkim'de takımda korona virüs geçiren bir oyuncunun yanı sıra Planinic ve Boran maç içinde sakatlanıp çıktı. Sahada iyice eksik kalınca mağlubiyetten kurtulamayan Aliağa temsilcisinde Antrenör Can Sevim, "Oyuncu sağlığı her şeyden önemli. Maçta rakibin sertliğine cevap veremedik. Zor bir dönemden geçiyoruz. Umarım en kısa zamanda çıkışa geçeriz" dedi. Öte yandan Petkimspor, ABD'li Daniel Hamilton'la anlaştı. Yapılan açıklamada, NBA Yaz Ligi'nde Denver Nuggets forması giyen 1995 doğumlu kısa forvet Hamilton, bu sezon Petkim forması giyeceği belirtildi.
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