BAL 9. Bölge 3. Grup'ta 2. hafta müsabakasında Çine Madranspor ile Aydın BŞB yenişemedi: 1-1. 41'de Aydın BŞB Çağlar Yıldızer'in golüyle 1-0 öne geçti. Çine Madran 70'te Burhan'la beraberliği yakaladı: 1-1. Maçın son uzatma dakikasında şeref tribününde olay çıktı. Aydın BŞB Başkanı Polat Bora Mersin ile Çine Madransporlu taraftarlar arasında sözlü tartışma yaşandı. Polis gerilim büyümeden olayı yatıştırdı.
Çine’de gergin maç berabere bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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