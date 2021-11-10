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Haberler Spor Çine’de gergin maç berabere bitti

Çine’de gergin maç berabere bitti

Çine’de gergin maç berabere bitti

10.11.2021

BAL 9. Bölge 3. Grup'ta 2. hafta müsabakasında Çine Madranspor ile Aydın BŞB yenişemedi: 1-1. 41'de Aydın BŞB Çağlar Yıldızer'in golüyle 1-0 öne geçti. Çine Madran 70'te Burhan'la beraberliği yakaladı: 1-1. Maçın son uzatma dakikasında şeref tribününde olay çıktı. Aydın BŞB Başkanı Polat Bora Mersin ile Çine Madransporlu taraftarlar arasında sözlü tartışma yaşandı. Polis gerilim büyümeden olayı yatıştırdı.
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