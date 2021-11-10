  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Salihli’den derbi zaferi

Salihli’den derbi zaferi

Salihli’den derbi zaferi

10.11.2021

BAL 9. Bölge 2. Grup'ta ikinci haftadaki Manisa derbisinde Salihli Belediyespor, Manisa Sanayispor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Yeşil-beyazlıları galibiyete taşıyan golleri 14. ve 43. dakikalarda İsmail Çetin kaydetti. Bu sezonki eilk galibiyetini alan Salihli Belediyespor, ilk haftadaki Çiğli Belediyespor yenilgisini de unutturdu. ■ CÜNEYT HASÇELİK
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Salihli’den derbi zaferi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.