Salihli’den derbi zaferi

BAL 9. Bölge 2. Grup'ta ikinci haftadaki Manisa derbisinde Salihli Belediyespor, Manisa Sanayispor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Yeşil-beyazlıları galibiyete taşıyan golleri 14. ve 43. dakikalarda İsmail Çetin kaydetti. Bu sezonki eilk galibiyetini alan Salihli Belediyespor, ilk haftadaki Çiğli Belediyespor yenilgisini de unutturdu. ■ CÜNEYT HASÇELİK
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