Tire 2021 FK yüksek uçuyor

BAL 9. Bölge 1. Grup'ta sezona 5-0'lık Ahmetli Belediye zaferiyle fırtına gibi başlayan Tire 2021 FK, ikinci haftada Torosgücü'nü 1-0'lık skorla geçti, zirvedeki yerini korudu. İlk devresi golsüz biten lmücadelenin tek golü 64. dakikada Tugay Kırcalı'dan geldi, sarı-kırmızılılar soyunma odasını "Şampiyon Tire" tezahüratlarıyla inletti.

'BU YOLUN SONU 3. LİG'

Karşılaşmanın ardından sevinç yumağına dönen Tire 2021 FK'da başkan Hüma Yüksel, soyunma odasında takımı tebrik etti. Yüksel, "Başarıya giden yolda zorlu engelleri birlik ve beraberlik içinde teker teker aşıyoruz. Yolun sonu 3. Lig" diye konuştu.

■ NADİR UYSAL