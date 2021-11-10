Yıldızspor ile Efeler sessiz

BAL 9. Bölge 3. Grup'ta 2. haftada Yıldızspor ile Efeler 09 FK yenişemedi: 0-0. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi. İkinci yarıda da iki takım sayısız gol pozisyonundan faydalanamadı. Başa baş geçen karşılaşmada gol sesi çıkmadı, puanlar paylaşıldı: 0-0. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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