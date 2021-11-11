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Haberler Spor Akhisarspor teslim

Akhisarspor teslim

Akhisarspor teslim

11.11.2021

2. Lig Beyaz Grup'ta son iki maçını kazanıp düşme potasından çıkan Akhisarspor, 12. hafta mücadelesinde Ankara Demirspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olup, seriyi bozdu. Karşılaşmanın tek golü 30. dakikada Alim Harlak'ın ayağından gelirken, Akhisarspor bu gole ikinci yarıda cevap veremedi yıkıldı.

■ KENAN MOLLA

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