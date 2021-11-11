Akhisarspor teslim

2. Lig Beyaz Grup'ta son iki maçını kazanıp düşme potasından çıkan Akhisarspor, 12. hafta mücadelesinde Ankara Demirspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olup, seriyi bozdu. Karşılaşmanın tek golü 30. dakikada Alim Harlak'ın ayağından gelirken, Akhisarspor bu gole ikinci yarıda cevap veremedi yıkıldı.

■ KENAN MOLLA