Akhisarspor teslim

2. Lig Beyaz Grup'ta son iki maçını kazanıp düşme potasından çıkan Akhisarspor, 12. hafta mücadelesinde Ankara Demirspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olup, seriyi bozdu. Karşılaşmanın tek golü 30. dakikada Alim Harlak'ın ayağından gelirken, Akhisarspor bu gole ikinci yarıda cevap veremedi yıkıldı.
■ KENAN MOLLA
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