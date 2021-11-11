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Haberler Spor Bodrumspor’a bir çelme daha

Bodrumspor’a bir çelme daha

Bodrumspor’a bir çelme daha

11.11.2021

2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta sahasında Çorum FK'ya mağlup olup şampiyonluk yarışında yara alan Bodrumspor, hafta içi mesaisinde alt sıralarda yer alan Sarıyer'e diş geçiremedi: 0-0. Vasat oynayan ve 2 puan daha kaybeden Bodrum, bu sonuçla 8. sıraya geriledi, lider Hekimoğlu Trabzon'la fark 8 puana çıktı.
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