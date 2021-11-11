Bodrumspor’a bir çelme daha

2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta sahasında Çorum FK'ya mağlup olup şampiyonluk yarışında yara alan Bodrumspor, hafta içi mesaisinde alt sıralarda yer alan Sarıyer'e diş geçiremedi: 0-0. Vasat oynayan ve 2 puan daha kaybeden Bodrum, bu sonuçla 8. sıraya geriledi, lider Hekimoğlu Trabzon'la fark 8 puana çıktı.