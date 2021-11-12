Alsancak için geri sayım

TÜRK futbol tarihinde ilk resmi maçın oynandığı stat olan ve 2014 yılında yeniden yapımı kararlaştırılan İzmir Alsancak Stadı, kapılarını açmak için gün sayıyor. 26 Kasım'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılması beklenen statta sadece Passolig gişelerinin kurulum işinin kaldığı öğrenildi.

UEFA standartlarında yeniden yükselen Alsancak Stadı'nın çim saha, altyapı, yapay gün ışığı sistemleri ve çevre düzenlemesi çalışmaları taahhüt edilen tarihte tamamlandı. Dış cephesi siyah-beyaz renkte kaplanan ve yaklaşık 15 bin seyirci kapasitesine sahip olan stadın koltukları için kırmızı-beyaz renkleri tercih edilirken, maraton tribününe ise kırmızı koltuklarla 'Alsancak' yazıldı.

Göztepe Gürsel Aksel Stadında olduğu gibi hibrit çime sahip olan Alsancak Stadı'nda çimlerin daha sağlıklı olabilmesi için zeminde ısıtma ve soğutma sistemi de bulunuyor. Yaklaşık 130 milyon TL'ye mal olan İzmir Alsancak Stadında 10 loca, 4 soyunma odası, 2 hakem ve 4 antrenör odasının yanı sıra UEFA ofisleri, 100 kişilik çok amaçlı salon ve yeme-içme alanları ve 7 ticari alan bulunuyor.

ERTEN: HERKES ÇOK GAYRET ETTİ

İZVAK Başkanı Ali Erten Alsancak Stadı ile ilgili "Stadın inşasında geliştirme ve iyileştirmeler yapıldı. Bu türden taleplerimize maliyet artışı olmasına ve inşaat süresinin uzamasına rağmen Spor Bakanlığımız hep olumlu yanıt verdi. Herkes çok gayret etti, yapıcı ve pozitif davrandı" dedi.