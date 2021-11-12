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Haberler Spor Arkadaşını döven futbolcu kovuldu!

Arkadaşını döven futbolcu kovuldu!

Arkadaşını döven futbolcu kovuldu!

12.11.2021

DEĞİRMENÖNÜSPOR'UN, Buldan Belediyespor ile oynadığı karşılaşmanın 87. dakikasında takım arkadaşını döven öfkeli futbolcu Mehmet Berke Atalay'ın kulüple ilişiği kesildi. Bilindiği üzere G.Saraylı Marcao ile Kerem arasında sahada yaşanan kavganın bir benzeri Denizli'de cereyan etmişti. Süper Amatör Lig'de mücadele eden Değirmenönüspor'un iki futbolcusu, pas atmama tartışması sonrası maçın ortasında tekme tokat kavga etmişti. İki arkadaşın pas tartışması, sahayı ringe çevirmişti. Yaşananlardan dolayı kulübün sosyal medya hesabından özür dileyen Değirmenönü yönetimi, futbolcunun kulüple ilişiğinin kesildiğini duyurdu.

■ SEBAHATTİN ALP

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