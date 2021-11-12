Bodrumspor’un yüzü gülmüyor

2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta iç sahada kaybedilen Çorum FK karşılaşmasının ardından Etimesgut Belediyespor'la deplasmanda berabere kalan Bodrumspor, büyük umutlarla başladığı sezonda zirvenin uzağında kaldı. Sezon başında birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna dahil eden yeşilbeyazlılar 12. haftayı lider Hekimoğlu Trabzon'un 8 puan gerisinde 8. tamamladı. Son 5 maçta 1 galibiyet alabilen Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, kazanabilecekleri maçtan beraberlikle ayrıldıklarını ifade etti, "Bir an önce toparlanmalıyız. Ben takımıma güveniyorum, iyi sonuçlara imza atıp yeniden üst sıralara yerleşeceğiz. Van maçına odaklanacağız" diye konuştu.

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