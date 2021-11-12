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Haberler Spor Emre Sakçı hedef büyüttü

Emre Sakçı hedef büyüttü

Emre Sakçı hedef büyüttü

12.11.2021

RUSYA'NIN Kazan kentinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanıp, 2019 yılındaki madalyasından sonra üst üste ikinci kez ikincilik kürsüsüne çıkarak tarihe geçen milli sporcu Emre Sakçı, gözünü 13-18 Aralık tarihleri arasında Abu Dabi'de yapılacak Dünya Şampiyonası'na çevirdi. Emre, "Bu şampiyona için çok heyecanlıyız. Hedefim kendi derecelerimi geliştirmek. Hepimizi tatmin edecek başarıları getireceğiz" şeklinde konuştu.
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