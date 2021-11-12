Turgutluspor’da son dakika sancısı

2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde Adıyaman FK ile 2-2 berabere kalan Turgutluspor, galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı. Niğde Anadolu deplasmanında 1-0'lık yenilgiden 90. dakikada bulduğu penaltı golüyle kurtulan Kasaba, Adıyaman önünde ise galibiyeti son dakikada kaçırdı. Skor 2-1 kırmızı-siyahlı ekibin üstünlüğü ile giderken Adıyaman 90'da bulduğu golle beraberliği yakaladı. İlk 6 haftada sadece 1 beraberlik alıp ardından toparlanan kırmızı-siyahlılar, yenilmezlik serisini 6 karşılaşmaya çıkarsa da kaçan galibiyete yanıp alt sıralardan uzaklaşamadı. Teknik direktör Atila Gerin, "Son anlardaki telaşımız iki puanımıza mal oldu. Üzgünüz" şeklinde yorum yaptı.

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