2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde Adıyaman FK ile 2-2 berabere kalan Turgutluspor, galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı. Niğde Anadolu deplasmanında 1-0'lık yenilgiden 90. dakikada bulduğu penaltı golüyle kurtulan Kasaba, Adıyaman önünde ise galibiyeti son dakikada kaçırdı. Skor 2-1 kırmızı-siyahlı ekibin üstünlüğü ile giderken Adıyaman 90'da bulduğu golle beraberliği yakaladı. İlk 6 haftada sadece 1 beraberlik alıp ardından toparlanan kırmızı-siyahlılar, yenilmezlik serisini 6 karşılaşmaya çıkarsa da kaçan galibiyete yanıp alt sıralardan uzaklaşamadı. Teknik direktör Atila Gerin, "Son anlardaki telaşımız iki puanımıza mal oldu. Üzgünüz" şeklinde yorum yaptı.
Turgutluspor’da son dakika sancısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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