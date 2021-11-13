Aliağa atakta

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Aliağa Petkimspor, transferde atağa kalktı ve iki yıldızı renklerine bağladı. ABD'li oyun kurucusu Browne ameliyat olup forma giyemediği için son haftalarda sıkıntı yaşayan Petkim, kadrosunu aynı bölgede oynayan Daniel Hamilton ve eski guardı Doğukan Şanlı'yla takviye etti.

DOĞUKAN ÇOK TAKIM GEZDİ

26 yaşında, 2.01 boyundaki Hamilton, kariyerinde daha önce NBA'de Atlanta Hawks ve Oklahoma City Thunder'da oynayıp ülkemizde geçen sezon Bursaspor'da görev yaptı. Aynı yaşta, 1.93 boyundaki Doğukan ise daha önce 2018-2019 sezonunda da Petkim'de forma giydi. Doğukan Şanlı, sırasıyla TED, Beşiktaş, Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Odeabank, Afyon Belediye'de forma giydi.