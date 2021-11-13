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Haberler Spor Boynu kırılıyordu

Boynu kırılıyordu

Boynu kırılıyordu

13.11.2021

DÜNYA Kupası elemelerinde önceki gece oynanan Almanya-Lihtenştayn maçının ilk dakikalarında yapılan faul gündeme oturdu. Karşılaşmanın 8. dakikasında Alman futbolcu Goretzka, konuk ekipte Hofer'in hava topu mücadelesinde boğazına basmasıyla yerde kaldı. Acılar içinde kıvranan futbolcuya müdahale etmek için hemen sağlık ekipleri yeşil sahaya girdi. Alman futbolcu yapılan müdahalenin ardından oyuna devam ederken, Hofer ise kırmızı kartla ihraç edildi. Öte yandan karşılaşmayı Almanya 9-0 kazandı.

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