Haydi çocuklar

A Milli Futbol Takımımız 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dokuzuncu hafta maçında bugün Cebelitarık ile kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Müsabakada, Ukrayna Futbol Federasyonundan hakem Serhiy Boiko düdük çalacak. Son maçında, Letonya'yı 2-1 yenen ay-yıldızlı ekip Dünya Kupası'na katılma iddiasını ise sürdürüyor.

G GRUBU'NDA HOLLANDA LİDER

G Grubu'nda Hollanda 19 puanla lider durumda bulunurken, 17 puana sahip Norveç ikinci, Türkiye ise 15 puanla üçüncü. Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi ise Play- Off oynama hakkı elde edecek. Ay-yıldızlı ekip, kritik önemdeki Cebelitarık mücadelesinden sonra Karadağ ile 16 Kasım Salı günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmayla grup maçlarını tamamlayacak. Hollanda bugün deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelirken, Norveç kend

229. GALİBİYET İÇİN SALDIRACAĞIZ

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçıyla tarihinde 601. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 324'ü resmi, 276'sı özel 600 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 228 galibiyet, 144 beraberlik ve 228 yenilgi yaşadı. Milli takım, 256'sı deplasmanda, 261'i evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 799 gol attı, kalesinde 861 gol gördü.

TRİBÜNLER DOLACAK

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, stadyum kapasitesinin %100'ü oranında ev sahibi takım seyircileri için satışa sunulan biletlerin tamamı tükendi. Mücadeleye ev sahipliği yapacak Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun kapasitesi 17 bin 156 kişi. TFF'nin açıklamasında ayrıca, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2022 Dünya Kupası Finalleri yolunda A Millî Takımımıza eşsiz destek veren bütün Ay-Yıldızlı taraftarlarımıza ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz" denildi.



CEBELİTARIK İLE 2. KARŞILAŞMA

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık ile tarihte 2. kez rakip olacak. Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 4 Eylül 2021'de oynadığı ilk ve tek maçı 3-0 kazandı. Milli takım, ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadeleyi, ikinci yarıda Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman'ın golleriyle galip tamamladı.