Harikasınız çocuklar

A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 9. maçında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Grubun diğer maçında Norveç, Letonya ile berabere kalınca milliler 1 gol averajıyla 2. sıraya yükseldi. 11. dakikada Burak Yılmaz ile yaptığı verkaç ile ceza sahasına çalımlarla giren Kerem'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 19'da Zeki Çelik, Olivero'nun müdahalesi sonrası yerde kaldı. Taca çıkan top sonrasında VAR'a çağrılan Serhiy Boiko, pozisyonu izledikten sonra 22. dakikada Olivero'ya kırmızı kart gösterdi.

MERT SON SOZÜ SÖYLEDİ

38'de Burak'ın pasında ceza sahası dışında topu alan Halil'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0. 41'de sağ tarafta topu alan Burak'ın ceza sahası içinde yerden ortasında Halil meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0. 65'te Rıdvan Yılmaz'ın arka direğe yerden gönderdiği topa Merih Demiral gelişine düzgün bir vuruş yaptı ve fileleri havalandırdı: 4-0. 81'de Rıdvan'ın altıpas içine yerden sert gönderdiği topa Serdar Dursun kayarak vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 5-0. 84'te Orkun'un sağ kanattan kullandığı kornerde Mert Müldür ön direkte kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 6-0. Maç 6-0 sona erdi.

BURAK YILMAZ ŞOV YAPTI

Ay-yıldızlıların ilk yarıda bulduğu 3 golün de pası Burak Yılmaz'dan geldi. Burak, 11. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun, 38 ve 41. dakikalarda ise Halil Devrişoğlu'nun gollerinde pası veren oyuncu oldu. Milli takımda ikinci yarıda oyuna giren Rıdvan Yılmaz da 4 ve 5. gollerin pasını verdi. Kerem, 11. dakikada attığı golle millilerin 800. golünü imza attı.

KUNTZ'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dokuzuncu maçında Cebelitarık'ı konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, son oynanan Letonya karşılaşmasına göre ilk 11'de biri zorunlu 2 değişiklik yaptı. Kuntz, Letonya maçında ilk 11'de yer alan Berat Özdemir ve sakatlığı bulunan Cengiz Ünder'in yerine Halil Dervişoğlu ile Barış Alper Yılmaz'a ilk 11'de şans verdi

TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Milli maça futbolseverler büyük ilgi gösterdi. Stadyumda 10 binin üzerinde taraftar karşılaşmayı takip etti. Taraftarlar, mücadele öncesi yaptıkları tezahüratlarla ay-yıldızlılara destek oldu. Futbolseverler atılan gollerden sonra büyük sevinç yaşadı. Taraftarlar karşılaşma sonrası ise farklı galibiyeti futbolcularla birlikte doyasıya kutladı.

HALİL DERVİŞOĞLU FUTBOLUYLA YILDIZLAŞTI

A Milli Futbol Takımımızın golcü ismi Halil Dervişoğlu, Cebelitarık mücadelesinde attığı gollerle yıldızlaştı. Milli takımla şu ana kadar 6 maçta forma giyen yıldız isim, gol sayısını 3'e yükseltti. Halil, Cebelitarık ile deplasmanda oynadığımız ve 3-0 kazandığımız maçta da 1 gol atmıştı. Genç yıldız bu maçta da 2 gol birden atmayı başardı. Halil'in bir de asisti bulunuyor.