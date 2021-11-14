Pazar heyecanı

TFF 2. ve 3. Lig'de İzmir ekipleri bugün futbolseverleri maça doyuracak. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni teknik direktörü Cihan Erdil ile ilk maçında Pazarspor'u deplasmanda 2-1 yenen Bucaspor 1928, Amed Sportif Faaliyetler ile Cemil Şeboy Stadı'nda karşılaşacak. Maçı Enver Aydın yönetecek. Teknik direktör Cihan Erdil, seri galibiyetlerle yeniden zirve yarışının içinde olacaklarını söyledi.

KAF-KAF ÇIKIŞ ARIYOR

TFF Üçüncü Lig Üçüncü Grup'ta alt sıralardan kurtulamayan Karşıyaka, Modafen'i ağırlayacağı 90 dakikada çıkış yakalamaya çalışacak. İzmir Atatürk Stadı'ndaki mücadelede Göksu Furkan Güngör düdük çalacak. Oğulcan'ın sözleşmesini fesheden, Doğukan'ı kadro dışı bırakıp, Alperen'i U19 takımına yollayan yeşil-kırmızılılarda cezalı Fatih ve Samican da oynayamayacak.

TFF Üçüncü Lig 1. Grup'taki Bergama Bld. ise deplasmanda Karaman Bld. ile kozlarını paylaşacak. Kemal Kaynaş Stadı'ndaki müsabakada Deniz Kükrek görev yapacak. Maçlar saat 13.00'te başlayacak.

TEK HEDEF GALİBİYET

PLAY-OFF hattına yaklaşan Bucaspor 1928, Amed'i yenerek hem 2'de 2 yapmak hem de puan cetvelinde 2 puan önde bulunan rakibini altına almak istiyor. Arka adalesindeki sakatlık nedeniyle son üç maçı kaçıran Cuma Menize'nin bugün forma giymesi beklenmiyor.