Acımız büyük

TÜRK futbolu dün Ankara- Niğde yolunda gerçekleşen kaza haberiyle sarsıldı. Bir dönem G.Saray'ın da formasını giyen Konyaspor'un 27 yaşındaki stoperi Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybederken acı haber spor camiasını yasa boğdu. Kaza, saat 09.00 sıralarında Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara- Niğde yolunda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi sonucunda kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, araç içerisinde tek olan Ahmet Çalık'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada fren izine rastlanmazken aracın defalarca takla attığı ve yaklaşık 135 metre sürüklendiği belirlendi.

Hurdaya dönen araç çekici ile otoparka kaldırıldı. Ahmet Çalık'ın cenazesi Elmadağ Sungur Camii'nde kılınan ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası Ankara'da Elmadağ Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

KAHREDEN DETAY

Milli futbolcu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazadaki kahreden detay dikkat çekti. 27 yaşındaki futbolcunun hem ailesini ziyaret etmek için hem de dün takımın izin günü olduğu için şubat ayında yapmayı planladığı düğün nedeniyle Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği öğrenildi. Ahmet Çalık'ın çocukluk arkadaşı Önder Eryıldırım, "Etlik'te aynı mahallede beraber büyüdük" derken sözlerine şöyle devam etti:

"TÜRKİYE'NİN BAŞI SAĞ OLSUN"

"Aynı zamanda kuaförlüğünü de uzun süre yaptım. Annesi, babası Etlik'te oturuyordu. Nikah işlemleri için Konya'dan Ankara'ya geliyordu. Yakın zamanda nikahı vardı. Türkiye'nin başı sağ olsun" dedi. Çalık'ın aracındaki Konyaspor atkısı ise dikkatlerden kaçmadı. Konyaspor'da geçmiş yıllarda görev başında iken teknik direktör Tevfik Lav ve orta saha oyuncusu Burhan Yüceaktaş da vefat etmişti.

FUTBOL DÜNYASI TEK YÜREK OLDU

AHMET Çalık'ın vefatının ardından spor camiası başsağlığı mesajları yayımladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Konyaspor'da oynayan milli futbolcumuz Ahmet Çalık'ın Ankara- Niğde karayolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini rahmet; ailesi, kulübü Konyaspor ve TFF olmak üzere tüm sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda bulundular. Konyaspor kulübü "Konyaspor'umuza geldiği ilk günden bu yana taraftarımızın ve şehrimizin sevgisini kazanan futbolcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte bazı başsağlığı mesajları: Arda Turan: "Ah benim Aslan kardeşim, Okay Yokuşlu: Ah be canım kardeşim. Yüreğimiz parçalandı. Kalbi çok futbol camiasına başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi. Başta kulüpler ve futbolcular güzel bir adamdı. Beraber yaşadığımız, mücadele ettiğimiz, ter döktüğümüz anılar hep aklımda olacak. Kalbimizdesin.", Ozan Tufan: Mekanın Cennet olsun kardeşim. Başımız sağolsun. "

FORMUNUN ZİRVESİNDEYDİ

4 Ekim 2020'de Konyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Ahmet Çalık, takımıyla bu sezon 18 maça çıktı. Formunun zirvesinde olan oyuncu futbola 2004 yılında Gençlerbirliği'nde başlamış, 2016-17 sezonu ara transfer döneminde G.Saray'a transfer oldu. Ahmet ardından Konya'ya geçiş yaptı. 8 kez Milli formayı giyen oyuncu ay-yıldızlı ekipte 1 kez gol sevinci yaşadı.

KONYASPOR'DAN ERTELEME TALEBİ

Konyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında Başakşehir'e konuk olacağı maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulundu. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 15 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Başakşehir maçının, Ahmet Çalık'ın geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinden dolayı ileri bir tarihe ertelenmesi için TFF'ye müracaat edildi.