Devler çöktü

Süper Lig'de daha ikinci yarının başı olmasına rağmen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray dibi gördü. Yapılan transferlerin bekleneni vermemesi, kulüplerin mali tabloları ve yanlış futbolcu tercihleri nedeniyle İstanbul'un dev ekipleri bu sezon yarışa erkenden havlu attı. Sezona çifte kupa unvanıyla giriş yapan siyah-beyazlı takım, Şampiyonlar Ligi'nde mücadelede edeceği için takıma bir çok önemli yıldız ismi kattı. Ancak rüya gibi başlayan sezon kabusa dönüştü.

GRUBUNDAN PUANSIZ AYRILDI

Üst üste gelen sakatlıklar, cezalar ve korona virüs vakaları nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Beşiktaş, zirvenin 20 puan gerisinde kalırken Şampiyonlar Ligi'nde de grubundan puansız olarak elendi. Sezon içerisinde bir kaç kez gündeme gelen ayrılık Giresunspor maçının ardından gerçekleşti ve Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Kara Kartal, bir türlü yeni teknik adamla anlaşamazken, sezon sonuna kadar Önder Karaveli ile devam etme kararı aldı.

TARAFTAR BAŞKAN KOÇ'A TEPKİLİ

Yedi senedir şampiyonluk hasreti çeken sarı-lacivertliler ise kadrosunu baştan sona yenilerken, yeni sezona eski teknik direktörü Vitor Pereira ile girdi. Ancak Fenerbahçe'de Portekiz aşısı yine tutmadı. Alınan kötü sonuçları, oynan futbolun tat vermemesi ve lider Trabzon'un 17 puan gerisine düşülmesi sonucu yönetim baskıya dayanamadı ve Pereira ile yollar ayrıldı. Fakat taraftara bu da yetmedi. Başkan Ali Koç'u vaatlerini yerine getirmemekle suçlayan sarı-lacivertli taraftarlar, henüz teknik adam konusunda da somut bir adımın atılmaması nedeniyle her maç öncesi ve sonu Koç'u istifaya davet etmeye devam ediyor.

TERİM GİTTİ TORRENT GELDİ

Sezon başı takımda gençleştirme yaparak yeni yapılanmaya giden Galatasaray, Avrupa'da başarıdan başarıya koşarken, ligde sınıfta kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu namağlup lider tamamlayarak son 16 turuna kalan Aslan, ligde ise Trabzon'un 22 puan gerisinde kalarak şaşırttı. Önceki gün yapılan Fatih Terim ile başkan Burak Elmas arasındaki toplantıda da ayrılık kararı çıktı. Sarı-kırmızılılar, ayrılığın hemen ardından Domenec Torrent'i İstanbul'a getirerek gündem yarattı.

ELİNDE SADECE AVRUPA KALDI

SÜPER Lig'e ve Türkiye Kupası'na erken havlu atan Galatasaray'ın elinde bir tek Avrupa kaldı. Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan Aslan, tüm motivasyonunu bu yöne çevirdi. Bu sezon toplam 33 maça çıkan G.Saray, bu müsabakalarda 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı

HEDEFİ EN AZ HASARLA ÇIKMAK

FENERBAHÇE, ligde havlu attı, Avrupa'da da Konferans Ligi'ne kaldı. Kanarya'nın hedefi ligi Avrupa potasında bitirip Konferans Ligi ve kupada gidebildiği yere kadar gitmek. F.Bahçe bu sezon tüm kulvarlarda 29 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı.

TÜM KULVARLARDA ERKEN HAVLU ATTI

GEÇTİĞİMİZ sezonlarda Avrupa'da rekorlar kıran, geçen sene çifte kupa kazanan Beşiktaş, bu sezon kabus görüyor. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde erken havlu atan Kartal'ın elinde bir tek kupa kaldı. Siyah-beyazlılar, bu sezon 28 müsabakaya çıkarken, bu maçlarda 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak şaşırttı.

■ OGÜN ÖZDEMİR