Turgutluspor’dan golcü takviyesi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıya iyi başlangıç yapmak isteyen Turgutluspor, ara transferde Diyarbekirspor'dan 27 yaşındaki forvet Sinan Akaydın'ı renklerine bağladı. Golcü oyuncu, kırmızı- siyahlıların devre arasında Erkan Taşkıran, Fatih Demirlek, Haşim Arda Sarman ve Özgür Sert'ten sonra 5. transferi oldu. Turgutluspor'un Irlamaz Tesisleri'ndeki kulüp binasında düzenlenen imza törenine başkan Ahmet Daşkan'ın yanı sıra yöneticiler katıldı. Kırmızı-siyahlılarla yarım sezonluğuna anlaşan Sinan Akaydın, kendisini Turgutlusporlu yapan sözleşmeyi imzaladı. Sinan, kariyerinde 222 maçta 77 gol attı.

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