Cem ilki başardı

E-spor dünyasından gerçek Formula yarışlarına geçen hikayesiyle dünyada bir ilk olan Cem Bölükbaşı, 2022 FIA Formula 2 sezonu için Charouz Racing System takımıyla anlaştı. E-spor dünyasında 2017'den bu yana kazandığı şampiyonlukların ardından, profesyonel yarış kariyerinde yalnızca iki seneyi geride bırakan başarılı pilot, Türkiye motor sporları tarihinde Formula 2'de yarışan ilk Türk yarış pilotu oldu. Bölükbaşı, dün İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında FIA Formula 2 2022 Şampiyonası'nda Çek takım Charouz Racing System ile yarışacağını açıkladı. Bölükbaşı, her hafta sonu iki yarış olarak gerçekleşen seride toplam 14 hafta boyunca ülkemizi temsil edecek.

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