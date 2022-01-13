Yunusemre’nin gururu Fulya

Yunusemre Belediyespor'un milli judocusu Fulya Ergen, hem eğitim hem de spor hayatındaki başarısıyla örnek oluyor. 7 yıl önce Şehitler İlkokulu 2. sınıf öğrencisiyken judoya başlayan Fulya, bu süreçte hem Türkiye Şampiyonu oldu hem de devlet bursu kazandı. Fatih Anadolu Lisesi'nde 9. sınıfta bursla öğrenim gören Fulya, judonun eğitimdeki başarısına olumlu etki ettiğini söyledi.

HEDEFLERİ BÜYÜK

Disiplin, özgüven ve sosyalleşme açısından eğitimde büyük kazanımlar elde ettiğini ifade eden Fulya, "Eğitimi ve sporu bir arada götürmekle kendime güvenmeyi ve sınav stresini yönetebilmeyi öğrendim. Judonun kendine has disiplini ve mücadeleci yapısı, ders yoğunluğuyla baş etmemde çok etkili oldu. Ailemin, hocalarımın, arkadaşlarımın ve kulübümün desteğiyle daha iyi yerlerde olacağıma inanıyorum. Hedefim akademik kariyer yapmanın yanı sıra uluslararası seviyede ülkemize madalyalar kazandırmak. İyi ki spor var. Tüm öğrencilerin en az bir spor branşıyla ilgilenmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu

■ CÜNEYT HASÇELİK