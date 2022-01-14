Nazilli Bld’de Fatih ve Taha imzaladı

TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ikinci yarısına hazırlanan Nazilli Belediyespor'da ara transferde daha önce anlaşma sağlanıp takıma katılan iki isim resmi imzaları attı. Siyah-beyazlılarda, 2008-2018 yılları arasında 8 sezon oynadığı yuvasına dönen sağ kanat Fatih Üge ve Trabzonspor'dan kiralanan sağ bek Taha Erdem Cevahirlioğlu, Yıldırım Demirören Tesisleri'nde dün sözleşme imzaladı. Son olarak Adıyamanspor'da forma giyen 31 yaşındaki Fatih 1.5 yıllık, 19 yaşındaki Taha ise sezon sonuna kadar sözleşme imzalarken, törende başkan Soner Yelkovan da hazır bulundu. Bu arada ikinci yarının ilk maçında Kırklarelispor mücadelesinde Merter Estik, Mehmet Ersavaş ve Hasan Yurtseven oynamayacak. ■ İHSAN KARATAŞ

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