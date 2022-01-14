Paixao geliyor

Spor Toto Birinci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, ara transferde bombayı patlatıyor. Çaykur Rizespor'dan ön libero Yasin Pehlivan ve Altay'dan sol açık Erhan Çelenk'le sözleşme imzalayan ve iki önemli takviyeye yapan siyah-beyazlılar, yine İzmir ekibi Altay'la sözleşmesini tek taraflı fesheden ve TFF'ye başvurup boşta kalan 38 yaşındaki Marco Paixao'yla bugün masaya oturuyor. Alacakları nedeniyle Altay'a veda eden Portekizli tecrübeli forvetin, bugün siyah-beyazlı yönetimle son kez masaya oturacağı ve sözleşme imzalayacağı bekleniyor.

3 SENE ÜST ÜSTE KRAL OLDU

Paixao, Altay formasıyla geçen yıl Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşarken, üst üste 3 kez gol krallığına ulaştı. Polonya ekibi Lechia Gdansk'tan 2018-2019'da İzmir'e gelen Paixao, ilk yılında 33 lig maçında 29 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Paixao, ikinci senesinde 33 maçta 23 gol attı, 3 de asist yaptı. Marco Paşa, geçen sezon Altay'ın 18 sene sonra Süper Lig'e döndüğü sene 36 maçta 25 gol attı, 4 asist yaptı.

ARA DÖNEMDE 3. TRANSFERİ OLACAK

Marco Paixao, bugün Manisa'ya gelip masaya oturacak. Portekizli oyuncu, Erhan Çelenk ve Yasin Pehlivan'ın ardından siyah-beyazlı kulübün 3. transferi olacak. Erhan ile Yasin, "Manisa FK formasıyla başarılı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandılar.

DERBİ HEYECANI

Altaş Denizlispor ile Manisa FK arasında yarın oynanacak Ege derbisi, Spor Toto 1. Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiriyor. Galatasaray ve Bandırmaspor maçlarındaki başarısıyla alkış toplayan Horoz, Manisa'dan rövanşı alıp, çıkışını sürdürmek istiyor. Teknik direktör Fatih Tekke, Manisa Futbol Kulübü'nü yıkmanın planlarını yaparken, antrenmanlarda futbolcularına uygulamalı olarak taktik çalışması yaptırıyor.

TEKNİK ADAMLAR İDDİALI

Tekke, "Alt sıralardan kurtulma savaşı yeniden başlıyor. Kazandığımız özgüvenle, iki maçın tesadüf olmadığını Manisa maçında göstermemiz gerek" dedi. Manisa FK teknik patronu Turgay Altay da, Denizlispor maçından puan veya puanlarla döneceklerini iddia etti. Altay, "İstanbulspor maçında kötü oynadık. Bunu derbiyi kazanarak telafi etmek istiyoruz" dedi.