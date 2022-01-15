Aslan’ın gözü 10’da

TEKNİK direktör Fatih Terim'le yollarını ayıran ve takımın başına İspanyol teknik adam Domenec Torrent'i getiren G.Saray transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların Kolombiyalı on numara Juan Fernando Quintero ile ilgilendiği ortaya çıktı. Arjantin basınından TNT Sports'un haberine göre Quintero'yu Domenec Torrent'in eski takımı Flamengo ve River Plate de çok istiyor. Kariyerine ülkesinin takımlarından Envigado'da başlayan Quintero; Pescara, Porto, Rennes, Medellin, River Plate ve Shenzhen gibi takımlarda forma giydi. 28 yaşındaki tecrübeli futbolcunun hangi takıma imza atacağı merakla beklenirken Galatasaray'da Gedson Fernandes defteri kapanmış değil. Benfica Kulübü ile kiralama konusunda anlaşma sağlanırken, başkan görüşmeleri bizzat kendisi sürdürüyor. Yönetim, hareket alanı sağladıktan sonra Gedson'u resmiyete dökmeyi planlıyor.



TORRENT İMZAYI ATTI

Galatasaray, teknik direktör Domenec Torrent, sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "G.Saray'a hoş geldiniz. G.Saray, yeni teknik direktörü Domnec Torrent ve yardımcıları Jordi Guerrero ile Jordi Gris Vila, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sözleşmelerini imzaladı" denildi. İmzadan sonra açıklamalarda bulunan Torrent, "Bu büyük topluluğun parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Türkiye'nin tek dört yıldızlı ve Avrupa'da şampiyonluk kazanan tek takımında çalışacağım. Bu takımla büyük işler başaracağıma gerçekten inanıyorum" diye konuştu.Torrent imzayı attı