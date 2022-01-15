Filede heyecanlı gün

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden İzmirli ekipler bugün kritik maçlara çıkacak. Sırasıyla Galatasaray HDI Sigorta, Ziraat Bankkart (D) ve Bursa Büyükşehir Belediyespor'u (D) mağlup eden Altekma, bugün evinde Yeni Kızıltepespor'la karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Altekma, sezonun ilk yarısında Mardin'de 3-2 mağlup olduğu rakibini yenerek art arda 4'üncü galibiyetini almayı hedefliyor. İkinci yarıya Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş galibiyetiyle giren Arkas Spor ise 15. hafta mücadelesinde Tokat Belediyespor Plevne'nin konuğu olacak. Tokat Ali Yücel Spor Salonu'ndaki karşılaşma ise saat 15.30'da başlayacak.