Altekma’ya artık yan bakılmıyor

ALTEKMA'NIN erkek ve kadın takımları son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Galatasaray HDI Sigorta, Ziraat Bankkart, Bursa BŞB ve Yeni Kızıltepespor galibiyetleriyle üst üste 4 galibiyete imza atan Altekma, alt sıralardan hızla uzaklaşarak gözünü yukarıya çevirdi.

Kadınlar 2. Lig 9. Grup'ta genç oyunculardan kurulu ekibiyle mücadele eden Altekma Altınordu, lider Salihli Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek rakibine ilk kez yenilgiyle tanıştırdı. Üst üste 6. galibiyetini alan 2. sıradaki İzmir ekibi, Play-Off yolunda önemli bir zafere imza atmış oldu.