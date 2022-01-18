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Haberler Spor FIFA’dan Cüneyt Çakır’a davet

FIFA’dan Cüneyt Çakır’a davet

18.1.2022

FIFA’dan Cüneyt Çakır’a davet
KATAR'DA 17-21 Ocak 2022 tarihlerinde organize edilecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası Aday Hakem Semineri'nde, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır da yer alacak. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi şehrinde yapılacak olan seminere, FIFA tarafından Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası Finalleri'nde görev almaya aday olan hakemler davet edildi. Seminerde, Cüneyt Çakır ile birlikte 20 Hakem, 16 Video Yardımcı Hakem bulunacak.Seminerde katılımcı hakemlere saha içi uygulamaları, görüntü analizleri, kural sınavı, fiziksel yeterlilik testleri ve Video Yardımcı Hakem eğitimi yapılacak.