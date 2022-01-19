Fırtına istedi, Eyüp kaptı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un 19 yaşındaki sağ beki Erdem Gökçe'nin yeni kulübü belli oldu. Süper Lig'in lideri Trabzonspor'un scout ekibinin izlediği ve teklifte bulunulan Bal-Kes'in genç yıldızı, Eyüpspor'un yolunu tuttu. Trabzonspor'dan 1.5 milyon Euro bonservis talep edilmesi üzerine gerçekleşmeyen transfer sonrasında oyuncu için bir başka Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük de devreye girdi. Genç yıldızı, 1. Lig ekibi Eyüpspor kaptı, 5 yıllık sözleşme imzaladı. Bu sezon Balıkesirspor'la toplam 17 maça çıkan Erdem Gökçe, 1 gol kaydetti. Balıkesirspor altyapısından yetişen ve bu sezon A takıma katılan Erdem Gökçe, kulübüne 15 milyon TL kazandırdı.

EN KÖTÜSÜ BAL-KES

Spor Toto 1. Lig'de transfer yasaklısı Balıkesirspor'un, düşme hattıyla arasındaki puan farkı 15'e çıktı. Geride kalan 21 haftada Balıkesirspor, aldığı 2 galibiyetle en az kazanan, 16 mağlubiyetle de en fazla kaybeden ekip olarak en kötü performans sergileyen takım oldu. Kalesinde gördüğü 36 golle, Altınordu'dan (40) sonra en fazla gol yiyen ikinci takım olan Bal-Kes, evinde ve deplasmanda en az puan toplayan ekip konumunda.

■ BERKE ÖZBAY