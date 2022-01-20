  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Enis Destan Trabzon’a gidiyor

Enis Destan Trabzon’a gidiyor

Altınordu’nun genç forveti ile ilgilenen Karadeniz temsilcisi, İzmir ekibinin kapısını çaldı. Kırmızı-lacivertliler, bonservis bedelinin yanı sıra bir sonraki satışından da pay istedi

20.1.2022

Enis Destan Trabzon’a gidiyor

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun genç forveti Enis Destan'la uzun süredir ilgilenen Süper Lig lideri Trabzonspor, bir kez daha kırmızı-lacivertli kulübün kapısını çaldı. Trabzonspor'un ara transfer döneminde 19 yaşındaki santrforu kadrosuna katmak için İzmir temsilcisine teklif sunduğu, iki kulüp arasındaki pazarlıkların son aşamaya geldiği öğrenildi. İzmir ekibinin bonservis ücretinin yanı sıra oyuncunun bir sonraki transferinden pay almayı talep ediyor. Devre arasında ilk olarak Alanyaspor'un teklif sunduğu Enis'in Karadeniz temsilcisine gitmeye yakın olduğu belirtildi.

ABDULLAH AVCI ÇOK İSTİYOR
TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın ısrarla kadrosunda görmek istediği Enis Destan'ın önümüzdeki günlerde takımdan ayrılarak Karadeniz ekibinin yolunu tutabileceği ifade edildi. Genç yıldız futbolcu Enis Destan Ümit Milli Takım'da da forma giyiyor.