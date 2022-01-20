İzmirspor Rıdvan’la anlaştı

Teknik direktörlük görevine Levent Eriş'i getirdikten sonra transfere yönelen Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Bölge 2. Grup temsilcisi İzmirspor bombayı patlattı. Niksar Belediye'den santrafor Abdulkadir Kaplan ve 3. Lig ekibi Hacettepe'den sağ kanat Mustafa Serkan Koparan'la sözleşme imzalayan lacivert- beyazlılar, son olarak Altay forması giyen sağ bek Rıdvan Şimşek'i renklerine kattı. En son 2020-2021 sezonunda siyahbeyazlı formayla ligde 9 mücadeleye çıkarak 394 dakika süre alan 31 yaşındaki savunma oyuncusu, kariyerinde daha önce Karşıyaka, Beşiktaş, Karabükspor, Elazığspor, Antalyaspor, Sivasspor, Gazişehir Gaziantep, İstanbulspor ve Keçiörengücü formalarını da giydi. Rıdvan Şimşek kariyerinde Süper Lig'de 37, 1. Lig'de ise 146 müsabakaya çıktı.

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