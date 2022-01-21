Fethiye hedefe kilitlendi

3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk yolundaki en önemli engellerden biri olan Kırıkkale Büyük Anadolu'yu 1-0 yenen, üst üste 7. zaferine imza atan Fethiyespor, 2. Lig hedefine kilitlendi. Çok zor bir maçı kazanıp avantaj yakaladıklarını belirten başkan Esat Bakırcı, "Artık her maç zor. Final niteliğindeki bir maçı 3 puanla kapatmasını bildik. Futbolcularımıza, taraftarlarımıza ve teknik kadroya çok teşekkür ediyorum. Hedefe doğru iyi bir yolda ilerliyoruz. Yolumuz belli. 2. Lig yarışında herkese verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederim" diye konuştu. Genel kaptan Nacit Çatal ise, zor bir engeli daha aştıklarını söyleyerek, "O sene bu sene olacak" ifadelerini kullandı.

ZAFER YAKINDA

Çatal, şöyle konuştu: "Kazanmak için savaştık. Şimdi final gibi bir maç daha var. Esenler Erok maçını da kazanıp yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Özlediğimiz şampiyonluk çok yakında."

■ ERDOĞAN CANKUŞ