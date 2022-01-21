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Haberler Spor Yunusemre’den 9 madalya

Yunusemre’den 9 madalya

21.1.2022

Yunusemre’den 9 madalya
Yunusemre Belediyespor'un judocuları, Okul Sporları Yıldızlar Judo İl Birinciliği'nde 9 madalya kazandı. Atatürk Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarda Yunusemre Belediyesporlu judocular 6 altın, 2 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazanarak, grup müsabakalarında ilimizi temsil etmeye hak kazandı. Yıldız kızlarda 48 kiloda Sıla Kırcı 1., 52 kiloda Kübra Kahya 1., 57 kiloda Halime Deveci 1., 63 kiloda Nehir Uslu 2., 40 kiloda Bengü Su Çetin 3., yıldız erkeklerde 34 kiloda Mert Öztürk 1., 38 kiloda Emirhan Kula 1, 55 kiloda Emin Levent Yelkenci 1., 60 kiloda Emirhan Baba 2. oldu. ■ CÜNEYT HASÇELİK