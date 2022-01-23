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Haberler Spor Denizlispor’un gücü yetmedi

Denizlispor’un gücü yetmedi

Horoz, Ali’nin golüne Oğuz’la cevap verdi. Son dakikada Yusuf Denizli’yi yıkan golü attı

23.1.2022

Denizlispor’un gücü yetmedi
SPOR Toto Birinci Lig'de geçen hafta Manisa FK'ya yenilerek hayal kırıklığı yaşatan Altaş Denizlispor, şampiyonluk adayı Ankaragüne'de diş geçiremedi: 2-1. 5. dakikada Eren'in serbest atışı defanstan sekti, Şahverdi'nin şutu yan ağlarda kaldı. 31. dakikada defansın arkasına sarkan İlhan, kaleci Akın'ı da geçti, topu kaleye gönderecekken Sinan araya girip topu kornere attı. Karşılaşmada ilk devre golsüz sona erdi. 57. dakikada İlhan'ın ortasında Ömer'in kafa vuruşunu kaleci Akın çıkardı. 58'de Şahverdi'nin köşe atışını defans çıkardı, ceza yayı üzerinden Ali Kaan harika vurdu: 1-0. 69'da Mustafa'nın ortasına kaptan Oğuz kafayı çaktı: 1-1. 90+2'de Hasan Hüseyin'in köşe atışında Sinan indirdi Yusuf Djedje'ye faul yaptı, kafayı vurup golü attı, hakem yoğun itirazlara rağmen golü verdi: 2-1. Maç 2-1 sona erdi.