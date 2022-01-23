Petkimspor kayıp

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında geçen hafta Fenerbahçe Doğuş'u yenerek kendine gelen Aliağa Petkimspor, deplasmanda Galatasaray Nef'e 96-73 mağlup oldu. Maçın 4. dakikası 8-8 berabere geçilirken, Bost ile öne geçen Galatasaray Nef ilk periyodu 24-22 önde tamamladı. Aliağa Petkimspor ikinci yarıda hücumda daha etkili oldu ve Aldridge'ın basketiyle 13. dakikada 26-24 öne geçti. Purcell'ın üç sayılık basketiyle 15. dakikada skor üstünlüğünü (29-28) yeniden eline alan Galatasaray Nef, soyunma odasına da 48-35 önde gitti. Karşılaşmanın 3. periyodunda farık iyice artıran sar-kırmızılılar, son bölüme 79-54 üstünlükle gitti. Dördüncü çeyrekte oyundan iyice kopan Petkimspor Galatasaray Nef'e 23 sayı farkla 96-73 mağlup olarak düşme hattında çakılı kaldı. Maç öncesi Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Selahattin Beyazıt ve futbolcu Ahmet Çalık için saygı duruşunda bulunuldu.

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