  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Petkimspor kayıp

Petkimspor kayıp

F.Bahçe’yi yenerek kendine gelen Aliağa Petkim, G.Saray’a çarpıldı

23.1.2022

Petkimspor kayıp
ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında geçen hafta Fenerbahçe Doğuş'u yenerek kendine gelen Aliağa Petkimspor, deplasmanda Galatasaray Nef'e 96-73 mağlup oldu. Maçın 4. dakikası 8-8 berabere geçilirken, Bost ile öne geçen Galatasaray Nef ilk periyodu 24-22 önde tamamladı. Aliağa Petkimspor ikinci yarıda hücumda daha etkili oldu ve Aldridge'ın basketiyle 13. dakikada 26-24 öne geçti. Purcell'ın üç sayılık basketiyle 15. dakikada skor üstünlüğünü (29-28) yeniden eline alan Galatasaray Nef, soyunma odasına da 48-35 önde gitti. Karşılaşmanın 3. periyodunda farık iyice artıran sar-kırmızılılar, son bölüme 79-54 üstünlükle gitti. Dördüncü çeyrekte oyundan iyice kopan Petkimspor Galatasaray Nef'e 23 sayı farkla 96-73 mağlup olarak düşme hattında çakılı kaldı. Maç öncesi Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Selahattin Beyazıt ve futbolcu Ahmet Çalık için saygı duruşunda bulunuldu.