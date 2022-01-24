Geçmiş olsun Karadağ

TÜRKİYE Basketbol Birinci Ligi'nde (TBL) İzmir temsilcisi Bornova Belediyesi Karşıyaka ile deplasmanda oynanan müsabakanın ikinci periyodunda kalp krizi geçirerek Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Akhisar Belediye Basketbol Başantrenörü Cengiz Karadağ'dan iyi haber geldi ve durumunun iyiye gittiği açıklandı.

BAŞKAN AYANDAN AÇIKLAMA

Akhisar Belediye Basket Başkanı Alper Ayan, hastanede anjiyo yapılan Cengiz Karadağ'ın tıkalı olan bir kalp damarına stent takıldığını, tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü söyledi. 51 yaşındaki Cengiz Karadağ'ın Altındağ Atatürk Spor Kompleski'nde oynanan maçta ikinci periyodun bitimine 4 dakika 48 saniye kala bilincini kaybedip yere yığılmasıyla ilk müdahaleyi Bornova Belediyesi'nin sağlık ekipleri yapmıştı. Cengiz Karadağ, sedyeyle hastaneye kaldırılırken, maç ilk yarı sonunda kaldığı yerden başlamak üzere ileri tarihe ertelenmişti. Ligde son sırada bulunan Akhisar, bu sezon TBL'de daha önce oynadığı 15 maçtan da mağlubiyetle ayrılmıştı.

■ KENAN MOLLA