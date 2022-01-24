Turgutluspor’da sonuç sevindirdi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattındaki An Zentrum Bayburt Özel İdarespor ile deplasmanda soğuk havada, kar ve buzla kaplı sahada golsüz berabere kalan Turgutluspor, puana sevindi. Teknik direktör Nazım Gülay, oyuncularının aslanlar gibi mücadele ettiğini söyleyerek alınan puanın önemine değindi. Gülay, maç sonrası, "Oldukça soğuk ve buzlu bir zeminde zor bir 90 dakika oynadık. Buz tutmuş sahada iyi mücadele ettik. Maçın genelinde iyiydik. Zor şartlara rağmen oyuncularım aslanlar gibi mücadele etti. Maçı kazanacak pozisyonlar bulduk. Biraz şanssızlık, biraz da saha şartlarının olumsuzluğu etkili oldu. Gözümüzü Sarıyer maçına çevirdik" dedi.